Тюменский индустриальный университет перешел на дистант. Фото - pixabay.com.

Тюменский индустриальный университет перешел на дистант. Это произошло с сегодняшнего дня, 12 ноября.

– До особого распоряжения для обучающихся головного вуза в Тюмени и филиала в Тобольске образовательные программы в полном объёме в соответствии с утверждённым расписанием по образовательным программам СПО и ВО реализуются в электронной информационно-образовательной среде, – заявили в пресс-службе образовательного учреждения.

В вузе также дополнили, что филиалы ТИУ в Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске тоже находятся на дистанционке. Однако практические занятия проходят очно, с разведением потоков студентов по разным аудиториям и в малых группах.

Там также напомнили, что с 9 по 22 ноября, согласно распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора, на дистанционный формат обучения перешёл лицей ТИУ.