В Тюмени начал работу XI Терапевтический форум

В течение четырех дней, с 11 по 14 ноября, врачи из разных регионов страны обсудят вопросы лечения и диагностики наиболее распространенных заболеваний, в том числе, и самую актуальную мировую проблему сегодняшнего дня – лечение коронавирусной инфекции.

Терапевтический форум проводится в Тюмени уже более 20 лет. Все эти годы его организатором выступает Тюменский государственный медицинский университет и лично ректор учебного заведения, академик РАН Ирина Медведева.

- Особенность этого форума – дистанционный формат проведения, при этом он остался традиционным по содержанию. Форум будет работать на 40 площадках по абсолютно разным темам, пройдут мастер-классы, трансляции операций, конкурс молодых ученых, - рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского ГМУ Иван Михайлович Петров.

Гости мероприятия делятся последними наработками в лечении коронавируса. Академик РАН, профессор Александр Чучалин из Москвы рассказал о пневмонии и о том, какие вирус влияет на легкие. О том, как детский организм реагирует на ковид рассказала профессор Лейла Намазова-Баранова. Из красной зоны больницы Нового Уренгоя на связь с коллегами выйдут специалисты Тюменского ГМУ, чтобы в режиме реального времени поделиться о том, как в больничных стенах борются с вирусом.

- Тюменский государственный медуниверситет является провайдером непрерывного медицинского образования и часть мероприятий аккредитованы в этой системе и наработками слушатели получат баллы, которые позволят им в последующем проходить профессиональную аккредитацию, - отметила и. о. ректора Тюменского ГМУ, профессор Ольга Фролова.

Отметим, что сейчас более 300 студентов, около 400 ординаторов и более 70 преподавателей помогают в борьбе с коронавирусом непосредственно в моноинфекционых госпиталях и в первичном звене здравоохранения.