Александр Моор поддержал проект «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19». Фото со страницы Александра Моора в ВК.

Тюменские волонтеры на сайте спасибодоктортмн.рф проводят акцию в поддержку медицинских работников. Губернатор региона Александр Моор высоко оценил важность такой инициативы. Он пригласил местных жителей поддержать тех, кому приходится в сложных условиях выполнять свои профессиональный долг.

– Сегодня медикам как никогда нужны простые, теплые, искренние слова поддержки земляков. Поэтому я решил поддержать проект «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19», который запустили волонтеры. На сайте можно написать, за что и кому вы говорите спасибо – конкретному врачу или медсестре, экипажу скорой помощи, поликлинике или всему моноинфекционному госпиталю. Ваши слова поддержки будут напечатаны на открытке, доставлены адресату», – сообщил в социальных сетях Александр Моор.