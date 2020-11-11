Ялуторовская прокуратура нашла 28 сайтов с продажей поддельных дипломов. Фото - pixabay.com.

Ялуторовская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга выявила 28 интернет-страниц, на которых размещалась информация о продаже фальшивых документов об образовании. Местные жители могли приобрести дипломы вузов, техникумов, колледжей, училищ, а также аттестаты школ.

– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз предусмотрена уголовная ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ялуторовская межрайонная прокуратура направила в местный суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Cуд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.