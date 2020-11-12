Погода на 12 ноября в Тюмени: похолодание, без осадков

В Тюмени сегодня ожидается похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 ноября, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 7 – 8 градусов, днем – минус 4. Вечером столбики термометров покажут 4 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.