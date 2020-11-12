В Тюмени хамка распылила перцовый баллончик на дедушку с внучкой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции №4 Тюмени поступило сообщение от 59-летнего гражданина о том, что его здоровью причинен вред. На место в незамедлительном порядке выехали сотрудники полиции.

Потерпевший, выходя из квартиры с внучкой, столкнулся на лестничной клетке с соседкой, которая громко выражалась нецензурной бранью в диалоге с другом. Мужчина сделал замечание женщине, на что та оскорбила пенсионера.

– 36-летняя подозреваемая вошла в свою квартиру и вынесла с собой перцовый газовый баллончик. Использовав его против мужчины, причинила легкий вред здоровью в виде химического ожога роговицы обоих глаз. Стражи правопорядка задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.