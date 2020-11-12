Тоболяк порезал ножом родную сестру в свой день рождения. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в соседней квартире громко кричит женщина и зовет на помощь. Заявительница пояснила, что там проживают брат с сестрой, у которых часто происходят конфликты.

Стражи порядка задержали 51-летнего мужчину и выяснили, что он нанес несколько резанных ран ножом своей 49-летней сестре. Женщине вызвали скорую, а подозреваемый доставлен в отдел полиции.

– В день происшествия подозреваемый отмечал день рождения, распивая алкоголь. Сестра решила сделать замечание своему родственнику, на этой почве у них завязался конфликт, в ходе которого именинник схватил со стола нож и начал наносить потерпевшей удары по различным частям тела. Медики констатировали, что пациентке причинен легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.