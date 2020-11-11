В Тюмени заработала уличная выставка о городе начала ХХ века. Фото - ЦГБС.

На площади у Литературно-краеведческого центра состоялось торжественное открытие уличной выставки «Серебряный век в Тюмени». Первые посетители увидели на двадцати четырех планшетах выставочной экспозиции старинные фотографии нашего города и исторические документы, относящиеся к первым двум десятилетиям двадцатого века.

– Открытие коммерческого училища и Народного дома, обновление театрального репертуара и проведение вечеров поэзии, строительство общегородской электростанции и железной дороги Тюмень – Омск, возникновение первых кинотеатров и новых газет, столкновение идей и мнений, веротерпимость и ставшая возможной постройка костёла и синагоги – вот только некоторые вехи, которыми отмечен Серебряный век в Тюмени, – рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.

О том, как эпоха исторических перемен отразилась в архитектурном облике города, и о выдающихся людях своего времени, чьи судьбы были неразрывно связаны с Тюменью, участникам открытия выставки рассказал известный тюменский историк и краевед Валерий Чупин. Посетить выставку можно до конца 2020 года.