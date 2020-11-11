В Тюменской области скончался глава региональной автономии немцев. Фото - culture.ru.

В Тюменской области сегодня, 11 ноября, скончался заслуженный учитель РФ, член Общественной палаты региона и Координационного Совета национальных общественных объединений области, председатель региональной национально-культурной автономии немцев Артур Христель.

– Артур Владимирович прошел большой профессиональный путь, добился значительных успехов в педагогической и общественной деятельности, внес огромный вклад в процесс становления и развития национально-культурного движения в области. Он вел активную общественную работу по сохранению и развитию немецкой культуры, языка и традиций, укреплению межнациональных отношений, дружбы и согласия между народами Тюменской области, – передает пресс-служба Александра Моора.

В правительстве региона подчеркнули, что смерть Артура Христеля – это большая утрата для всех, и выразили искренние соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам.