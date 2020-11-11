Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Тюменской области. Фото - pixabay.com.

Еще три пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» умерли за сутки в Тюменской области. Это пожилые люди от 65 до 67 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина 66 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний; женщина 65 лет – от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний; мужчина 67 лет – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 97 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 15 091), 120 человек выздоровели (за весь период – 9 693), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 439 человек находятся на перевахтовке.