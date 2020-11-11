Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 ноября 2020 года увеличилось на 160 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 15 091 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 насчитывается 19 851 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 932 (24,9%) без клинических проявлений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за неделю более чем на 60 тысяч выросло количество исследованных проб на наличие коронавирусной инфекции. Охват тестированием за последние семь дней составил 566,2 на 100 тысяч населения. Всего в регионе провели 1 161 482 теста на COVID-19, рассказали в оперативном штабе.

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