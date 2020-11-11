В Тюмени на развязку выделят почти три миллиарда рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ищут подрядчика на строительство крупной транспортной развязки. Дорожный объект местные власти намерены ввести в эксплуатацию к концу 2022 года.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что объект, о котором идет речь – развязка на пересечении улиц Мельникайте – Дружбы. На ее возведение на разных уровнях из городского бюджета планируют выделить 2 миллиарда 723 миллиона 177 тысяч рублей.

Также стало известно, что лимит на текущий год равен 147,3 миллиона рублей, на 2021 год – 1,6 миллиарда, на 2022 год – 948,8 миллиона. Заказчиком работ является департамент инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Дорожный объект должны быть введен в эксплуатацию до декабря 2022 года. Подрядчика выберут через две недели посредством электронного аукциона.