В свой день рождения Сбер проводит «Зелёный день» - самый выгодный день в году. Фото предоставлено "КП".

В России стартует самый выгодный день в году — Зелёный день от Сбера. Он состоится 11 12 ноября для частных клиентов и 11 17 ноября — для корпоративных клиентов.

• 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

• 11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

В день рождения Сбера специальные предложения будут распространяются на вклады, потребительские кредиты и страховые услуги. 11 и 12 ноября можно будет совершать переводы в страны СНГ без комиссии или открыть карту с повышенными бонусами независимо от уровня трат по карте. Также в эти дни можно будет выгодно купить квартиру на сайте «ДомКлик»: в Тюменской области к проекту присоединились крупнейшие застройщики, они предлагают квартиры со скидками от 0,5% до 2%.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании своего дня рождения: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. С каждым годом наш Зеленый день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, компании нашей экосистемы заявляют очень интересные предложения, расширяется палитра скидок, в которую входит даже такой консервативный банковский продукт, как ипотека. Зелёный день-2020 — это не только праздник скидок, но и праздник хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня».

Также в Зеленый день свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, Сетелем, СберУслуги, СберЛизинг, Работа.ру, 2ГИС, СберЛогистика, Сбербанк страхование и прочие.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

В этом году одним из региональных партнеров акции стала компания «ЮГРА-КЕРАМА» - официальный представитель группы KERAMA MARAZZI в Тюменской области, ЯНАО и Югре.

Андрей Севрюшкин, генеральный директор ООО «ЮГРА-КЕРАМА»:

«Мы рады присоединиться к Зеленому дню Сбера и подарить нашим клиентам возможность приобрести высококачественную керамическую плитку, керамический гранит и сантехнику KERAMA MARAZZI со скидкой 15%. В акции участвуют наши фирменные салоны в Тюмени на ул. Газовиков 51/3 и ул. Мельникайте, 116, также приобрести продукцию со скидкой можно на нашем официальном сайте, продиктовав промокод менеджеру интернет-магазина при оформлении заказа».

Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

Подробности акции и все акционные предложения можно посмотреть на сайте sber.ru/179/.

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