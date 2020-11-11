Тюменская областная дума пояснила поправки о «соседском праве»

Евгений Макаренко: соседское право – перспективное направление в области законотворчества. Фото: www.duma72.ru

«Соседское право» – этот новый для россиян термин пропишут в Гражданском кодексе Российской Федерации. Сегодня законопроект уже рассматривают парламентарии Госдумы РФ. Проект поправок в ГК РФ прописывает соседям быть взаимовежливыми, терпимыми, спокойными в отношении друг друга.

– Собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии – разумных пределов, исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая, – говорится в законопроекте.

Другими словами, запрета на веселье у соседей не будет, однако в рамках дозволенного. Заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Евгений Макаренко прокомментировал проект поправок.

– Законодательство в последние годы активно развивается, появляются новые определения. К примеру, в предлагаемой новой редакции уделяется внимание такому понятию, как «соседское право». Думается, что это перспективное направление в области законотворчества, – отметил Евгений Макаренко.

Он рассказал, что поправки разработаны в целях реализации поручения президента России Владимир Путина от 30.04.2019.

– Законодательство должно гарантировать комфортное проживание, сосуществование граждан и обеспечивать им реализацию их конституционных прав, – отметил депутат.

Кроме того, поправки в закон пропишут ответственность арендодателя съемного жилья. В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание на то, что в случае сдачи помещений в аренду или найм, у собственников, предоставивших помещение третьим лицам, нет никаких обязательств в случае нарушения нанимателями общих правил проживания. Арендаторы или наниматели часто меняются, и привлечь их к ответственности практически невозможно.

– Личность нарушителя, как правило, неизвестна потерпевшему, в то время как действующее процессуальное законодательство для обращения в суд требует набора вполне определенных сведений, позволяющих идентифицировать ответчика, – сказано в сопровождающем законопроект документе.

В новой редакции кодекса предлагается возложить ответственность за действия третьих лиц на арендодателей-собственников. Тем более что информацию о них можно найти достаточно легко – в Росреестре, управляющей компании или ТСЖ. При этом в законопроекте говорится о солидарной ответственности собственника и нанимателя. Это касается шума в неположенное время, затопления соседей, порчи общего имущества дома и многого другого.