ВИЧ-инфицированный тюменец заразил бывшую возлюбленную из-за обиды. Фото - pixabay.com.

В Тюмени стражи правопорядка задержали 31-летнего мужчину, который намеренно заразил ВИЧ свою бывшую девушку. Горожанин знал о своем диагнозе, однако это не остановило его: житель областной столицы затаил обиду на экс-возлюбленную.

Молодой человек и потерпевшая ранее находились в отношениях, но вскоре приняли решение разойтись. Заявительница встретила другого мужчину, а бывший затаил на нее злость. Спустя длительное время женщина решила возобновить романтические отношения с подозреваемым.

– Мужчина, являясь переносчиком инфекции, не поставил ее в известность о болезни. Во время прохождения планового обследования тюменка получила положительный результат на ВИЧ-тест. Тогда она обратилась с вопросами о состоянии здоровья к своему возлюбленному, который признался в том, что является ВИЧ-положительным и специально утаил информацию с целью отомстить за прошлые обиды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.