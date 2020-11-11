В Тюмени ищут сотрудников на горячую линию по коронавирусу. Фото - pixabay.com.

В Тюмени ищут сотрудников на Единую горячую линию по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Кандидат должен быть не только ответственным и пунктуальным, но и обладать грамотной речью без каких-либо дефектов, а также иметь навыки работы на компьютере и желание помогать людям. В процессе работы нужно быть готовым усваивать большой объем информации.

График работы скользящий (с 8.00 до 22.00), составляется он индивидуально с учетом возможностей соискателя. Работу предлагают в Тюменском технопарке на улице Республики, 142. По желанию возможно ГПХ или официальное трудоустройство в государственном учреждении. Оплата – от 20 тысяч рублей, сдельная. Откликнуться на вакансию можно, заполнив анкету по ссылке.