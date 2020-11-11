В Тюменской области приостановили стажировку студентов в органах исполнительной власти. Фото - pixabay.com.

Стажировка студентов в органах исполнительной власти Тюменской области приостановлена до 1 февраля 2021 года. Это произошло из-за сложившейся эпидситуации. После улучшения обстановки учащиеся вузов продолжат работать и получать дополнительную стипендию.

– Появившаяся в интернете информация о приостановке выплаты именных стипендий губернатора региона за научные достижения и успехи в творчестве не соответствует действительности. Все 89 именных стипендиатов получают губернаторскую стипендию в полном объеме, – сообщили в оперштабе.

Напомним, программа стажировки носит практико-ориентированный характер. В течение года 22 ее участника по очереди стажируются в нескольких органах власти под руководством кураторов. Только при условии успешного прохождения стажировки студенты получают дополнительную стипендию.