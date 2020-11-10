Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в тюменских школах и детсадах. Фото из архива оперштаба.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом. По ОРВИ на карантин закрыты две группы в двух детских садах в Омутинском районе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

– Что касается трудовых коллективов, то на контроле главного государственного санитарного врача по Тюменской области находятся четыре очага заражения коронавирусом: в Тюменской домостроительной компании, «Промстрое», Ялуторовском психоневрологическом интернате, Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Всего выявлено 87 больных и 344 человек, контактировавших с ними, – отметили в оперштабе.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ученики с шестого по одиннадцатый класс с 9 ноября на две недели перевелись на дистанционный режим обучения. Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе необходимо «поддержать разобщение школьных коллективов, которое получили благодаря каникулам».

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