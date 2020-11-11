Погода на 11 ноября в Тюмени: ожидается похолодание

В Тюмени ожидается похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Ночной снегопад утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – минус 2 – 3. Вечером столбики термометров покажут 4 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны». Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».