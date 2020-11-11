Ялуторовчанка ограбила брата, вернувшегося с вахты с деньгами. Фото: Ольга Крыльцова

В ялуторовскую полицию с заявлением о краже денег обратился 36-летний местный житель. Материальный ущерб составил почти 20 тысяч рублей.

Потерпевший проживает вместе со своей сестрой в квартире, которая ранее принадлежала их родителям. Мужчина периодически отсутствует дома, работая вахтовым методом. В день кражи родственники в своей квартире распивали спиртное.

– После того как брат уснул, его 35-летняя сестра, зная, что у брата, недавно вернувшегося с заработка, есть деньги, из кармана его брюк достала 18 тысяч рублей и присвоила их себе. Наличность женщина потратила на свои нужды, приобрела продукты, а также оплатила услуги такси, отправившись к своему другу, проживающему в другом районе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее не судимая жительница города Ялуторовска отпущена под подписку о невыезде.