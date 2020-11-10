В Тюмени изменится стоимость билетов на пригородные автобусы. Фото - pixabay.com.

В Тюмени изменится стоимость билетов на пассажирские автоперевозки пригородного и междугороднего сообщения. Новые тарифы утвердило правительство региона.

По информации департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, повышение тарифов произойдет уже с нового года. Так, стоимость билета в автобусах маршрута Тюмень – Винзили и Тюмень – Богандинский увеличится на 3 рубля, Тюмень – Ялуторовск – на 12, Тюмень – Тобольск – на 36, а на Тюмень – Ишим – сразу на 44 рубля.

– Рост тарифов соответствует индексу роста цен на платные услуги населению по прогнозу Минэкономразвития России, который был учтен при разработке прогноза социально-экономического развития региона, – пояснили в ведомстве.

Чтобы уменьшить тарифную нагрузку, в региональном бюджете ежегодно предусматриваются деньги на компенсацию недополученных доходов организаций-перевозчиков в связи с установлением сниженных тарифов для населения. Кроме того, определяются средства для соцподдержки при оплате проезда по льготным тарифам.