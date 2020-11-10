В Тюменской области от коронавируса скончались 33-летняя женщина и двое мужчин

В Тюменской области от коронавируса скончалась 33-летняя женщина и двое мужчин. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за сутки умерли три пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

– Несмотря на усилия врачей, скончались: 33-летняя женщина – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 53 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончались 94 пациента с коронавирусом.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 152 случая заболевания (всего с начала пандемии – 14931), 94 человека выздоровели (за весь период – 9573), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 171 человек остается под медицинским наблюдением, 2 140 человек находятся на перевахтовке.