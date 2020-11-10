Тюменец побил пожилого отца разделочной доской за интерес к его девушке. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы. К ним поступил пациент, которому причинили вред здоровью. После полученного сообщения на адрес, откуда госпитализировали потерпевшего, незамедлительно выехали стражи правопорядка. Они задержали 38-летнего безработного местного жителя.

В день происшествия в одной из квартир областного центра во время распития алкоголя произошел конфликт между отцом и сыном. 63-летний потерпевший, находясь в нетрезвом состоянии, начал оказывать знаки внимания сожительнице родного сына. Подобное поведение возмутило злоумышленника, и он отвел отца на кухню выяснить отношения.

– В ходе конфликта мужчина схватил разделочную деревянную доску и несколько раз ударил ею по голове перевозбужденного родственника, тем самым причинил ему тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.