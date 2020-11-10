Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 ноября 2020 года увеличилось на 152 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 14 931 человек.

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Здесь зарегистрировано пять и более случаев ковида.

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