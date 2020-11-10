Тюменцам рассказали о правильном питании в холодное время года. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как лучше планировать рацион в сезон холодов. Рекомендации предоставлены Роспотребнадзором.

По словам специалистов ведомства, зимой противопоказаны ограничительные диеты, ведь для хорошего самочувствия важно получать в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку. В осенне-зимнем рационе должны присутствовать продукты из всех групп (молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи).

– Частое и дробное питание небольшими порциями позволит сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером. Здоровое решение – это сытный горячий завтрак с содержанием углеводов и белков, например каша, фрукты и яйцо. Ешьте фрукты – сезонные яблоки, груши или цитрусовые. Хорошей альтернативой будут сухофрукты, – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также идеальным выбором станет салат из свежих, вареных или запеченных овощей за обедом и ужином. Кроме того, важно сочетать в рационе белок из растительных и животных источников. Чередуйте блюда из мяса, птицы и рыбы, дополняя их бобовыми и орехами. Важно ограничить употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, соли и добавленных сахаров.