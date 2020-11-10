В Сладково чиновники не выделяли пожилой паре погорельцев жилье. Фото - pixabay.com.

Житель села Сладково, являющийся ветераном здравоохранения, пожаловался в прокуратуру на бездействие районных чиновников. Дело в том, что в мае 2020 года у семьи сгорело единственное жилое помещение. В администрации им отказали в предоставлении жилья, мол, в маневренном фонде нет свободных квартир.

Тогда специалисты ведомства внесли замлавы Сладковского муниципального района представление об устранении нарушений закона. Однако там жилье пенсионерам так и не предоставили. Им пришлось проживать в съемной квартире.

– Прокурор Сладковского района обратился в суд с требованием обязать районную администрацию предоставить пожилому человеку жилое помещение, отнесенное к специализированному маневренному жилищному фонду и пригодное для проживания, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Накануне судебного заседания чиновники требования прокурора удовлетворили добровольно, предоставив пенсионерам жилье. С ними заключили договор найма жилого помещения маневренного фонда.