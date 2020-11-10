Тюменцы хвалят водителей маршрута №88. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Тюменцы хвалят водителей маршрута №88, которые отличаются доброжелательностью, внимательностью и аккуратным вождением. Отзывы поступают на горячую линию Тюменьгортранса.

Как рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ, водитель маршрута №88 (борт № 2263) Александр Миронов за рулем автобуса уже более 10 лет. Большинство своих пассажиров он знает в лицо, всегда приветлив и готов прийти на помощь.

– Стараюсь максимально близко подъехать к бордюру, чтобы пассажирам было удобно заходить в салон. Если среди них есть инвалиды-колясочники, то выхожу из кабины и помогаю зайти и выйти из автобуса по специальному пандусу. Оказываю помощь всегда, даже если есть сопровождающий, – рассказывает Александр Юрьевич.

Напомним, что в группе «Тюмень. Транспорт» в социальной сети «ВКонтакте» создан раздел, где все желающие могут выразить слова благодарности водителям и кондукторам общественного транспорта. Всего на горячую линию за последний месяц поступило 33 положительных отзыва. Кондукторам передают благодарственные приветы за вежливое отношение и чистоту в салоне.