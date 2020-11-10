Тюменцам напомнили правила пожарной безопасности в зимний период. Фото - Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Основной причиной пожаров зимой является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Именно поэтому тюменцам рекомендуют перед началом отопительного сезона проверить печи и котельные. Неисправные отопительные системы могут привести к трагедии.

– Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что используемые печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 метра.