Чистить тюменские улицы от снега готовы почти 700 единиц спецтехники. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В зимний период 2020 года на уборку улиц от снега готовы выйти 693 единицы спецтехники. Об этом рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

В снегоуборочном арсенале преобладают самосвалы (238), их чаще всего и задействуют в уборке улиц. Кроме того, ежедневно на поддержание чистоты выходят погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы. Особое внимание – комбинированным дорожным машинам, сейчас их насчитывается 92 единицы. В случае обильного выпадения осадков может быть задействовано еще 237 снегоуборочных машин.

– Подготовка к содержанию дорог в зимний период полностью завершена. Заключен муниципальной контракт с главной подрядной организацией – Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием. Проверена дорожная техника, наличие и качество противогололедных материалов, – рассказал Фролов.

Также, по его словам, в подрядных организациях сформированы звенья, разработаны маршрутные карты по уборке проезжей части, тротуаров и территорий общего пользования. Ежедневно в одну смену задействуется до 400 единиц техники. На немеханизированную уборку выходят более 350 рабочих.