«Думала, вряд ли согласятся помочь». Тюменские автоинспекторы экстренно доставили роженицу в перинатальный центр

Тюменские автоинспекторы экстренно доставили роженицу в перинатальный центр. Фото - УМВД по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники ГИБДД помогли экстренно добраться до перинатального центра местной жительнице Карине Вагаповой. Необычная просьба поступила от мужчины, который вез супругу в лечебное учреждение, на улице 30 лет Победы.

Автоинспекторы полка ДПС старший лейтенант полиции Александр Ришат Мамбетов и лейтенант полиции Егор Секисов оперативно сопроводили автомобиль в роддом. Через 15 минут у женщины родилась дочка Виолетта.

– Я думала, что полицейские вряд ли согласятся помочь нам, ведь у них свои служебные задачи, но они сразу согласились. Они нас проводили с сиреной и маячками, благодаря этому я родила дочку не в машине, а там, где нужно, – отметила Карина.

Автоинспекторы поздравили тюменку с рождением дочки, встретив ее при выписке из перинатального центра. Ей вручили воздушные шары и световозвращающие подарки для двух ее дочерей.