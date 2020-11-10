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Еще больше тюменских семей могут получить региональный маткапитал

Сейчас его размер на первенца составляет 150 тысяч рублей
Вадим Бегун
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Еще больше тюменских семей могут получить региональный маткапитал. Фото - pixabay.com.

Еще больше тюменских семей могут получить региональный маткапитал. Фото - pixabay.com.

Теперь еще больше тюменских семей могут получить региональный маткапитал на первенца, третьего и последующих детей. Для этого нужно подтвердить факт проживания в регионе, предъявив документ о регистрации по месту жительства, а также копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта проживания в Тюменской области.

Право на получение регионального маткапитала получили семьи, которые проживали в регионе, но постоянную регистрацию имели в другом субъекте РФ.

– Для получения маткапитала на первенца в Тюменской области необходимо проживать не менее пяти лет, на третьего и последующих детей – временного ценза нет. Для студенческих семей подтверждать время проживания в регионе в течение пяти лет нет необходимости, – сообщили в оперштабе.

Напомним, что в настоящее время размер маткапитала на первенца составляет 150 тысяч рублей, на третьего и на каждого последующего ребенка – 100 тысяч рублей.