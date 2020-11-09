Месяц «Доброй крышечки» стартует в Тюменской области 9 ноября. Фото предоставлено "КП".

Главная задачи вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Уже четыре года федеральный партийный проект «Крепкая семья» в Тюменской области проводит благотворительную экологическую акцию «Добрая крышечка».

По договоренности с детскими учреждениями области в них устанавливаются боксы для сбора пластиковых крышечек от бутылок. Также крышечки собираются на всех офлайн-мероприятиях проекта.

Собранные крышки отправляются на Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства направляются на благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни».

– К сожалению, эпидемиологическая ситуация и ограничение проведения массовых мероприятий значительно сократили объем сдаваемого проектом пластика. Но мы знаем, что многие постоянные участники наших мероприятий собирают крышечки, несмотря ни на что. И поэтому было принято решение объявить ноябрь 2020 года месяцем «Доброй крышечки», – рассказала Елена Кашкарова, региональный координатор проекта, депутат Тюменской областной думы.

С 9 до 30 ноября в школах Тобольска и Ишима будут открыты пункты сбора крышечек «Добрая крышечка».

В начале декабря 2020 года все принесенные детьми крышечки будут собраны и доставлены на переработку в г. Тюмень.

– Приглашаем тоболяков и ишимцев присоединиться к акции! Таким образом мы вместе с детьми не только правильно утилизируем отходы и помогаем природе, но и участвуем в благотворительности, спасая жизни детей, – отметила организатор акции.