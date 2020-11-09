В Тюменской области рассказали о четырех очагах коронавируса. Фото - pixabay.com.

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Здесь зарегистрировано пять и более случаев ковида.

– Очаги зафиксированы в четырех организациях с общим числом пострадавших 87 человек. Общее количество контактных – 334 человека. Это ОАО «Тюменская домостроительная кампания», Ялуторовский психоневрологический интернат, АО «Промстрой» и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что очаги в санатории «Тараскуль» и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе уже сняты с контроля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Он продлится до 22 ноября – такая информация содержится в постановлении № 695-п правительства региона.

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Об этом сказано в постановлении правительства региона (подробнее)