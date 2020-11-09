В Тюменской области запустили проект «Начни свое дело. Самозанятые». Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области запустили новый видеопроект «Начни свое дело. Самозанятые», который носит просветительский и образовательный характер. Обучение проходит по двум модулям: «Главное про самозанятость и особенности налогового режима» и «От идеи до продаж. Позиционирование и продвижение своих товаров и услуг». Пройти курс могут не только действующие и начинающие предприниматели, но и просто интересующиеся актуальными знаниями в этой сфере.

– Для работы самозанятых созданы благоприятные условия, и мы видим, что в Тюменской области специальный налоговый режим пользуется популярностью: с начала 2020 года зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку, – сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Добавим, что проект запущен в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и создан при содействии регионального центра «Мой бизнес».

Стоит отметить, что наибольшее число самозанятых Тюменской области зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.

Самозанятые граждане наравне с представителями малого и среднего бизнеса могут воспользоваться целой линейкой мер господдержки. Например, обратиться в центр «Мой бизнес» и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам.