В крупной торговой сети TERVOLINA внедрена оплата по QR-коду от Сбербанка

Покупатели известной сети салонов обуви и аксессуаров TERVOLINA теперь могут оплачивать свои покупки, используя персональный QR-код, который генерируется в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и сканируется на кассе. Это стало возможным благодаря подключению сервиса «Плати QR». Уже сегодня воспользоваться оплатой по QR-коду могут покупатели салонов TERVOLINA на территории деятельности Уральского Сбербанка: в Екатеринбурге – в фирменных магазинах сети, расположенных в ТРЦ «Радуга Парк» и «Гринвич», и в Тюмени – в салонах по адресам: ул. Республики, 29 и ул. Республики, 155/1. Также сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. В скором времени данная возможность будет реализована во всех магазинах торговой сети.

Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Сбербанк постоянно развивает свои цифровые сервисы, делая их еще более комфортными для клиентов и партнеров. Предлагаемый способ оплаты с использованием персонального QR-кода абсолютно безопасен для покупателей – он полностью бесконтактный, более того, QR-код невозможно украсть, он постоянно обновляется.

Чтобы оплатить покупку по QR-коду, покупателю нужно открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и нажать на значок QR-кода на главном экране. Во вкладке «Оплатить» генерируется персональный QR-код покупателя для оплаты. Там же можно выбрать карту, с которой будут списаны деньги за покупку. Кассир сканирует персональный QR-код покупателя обычным сканером штрихкодов. При оплате по QR-коду участникам программы лояльности «СберСпасибо» начисляются бонусы, как и при оплате картой.

Анна Лескова, коммерческий директор сети TERVOLINA:

– TERVOLINA всегда открыта к интеграции новых IT-решений, помогающих усовершенствовать клиентский сервис и розничную инфраструктуру. Поэтому активно приняла участие в проекте Сбербанка по внедрению оплаты с помощью QR-кода через приложение. Это один из дополнительных способов бесконтактного платежа, который удобен клиентам и в настоящее время особенно актуален. В ближайшее время станет возможным оценить потребность покупателей в данной опции в цифрах, но уже сейчас очевидно, что она будет востребована как альтернативный и безопасный способ оплаты для многочисленных клиентов Сбербанка.

Такой способ оплаты является полностью бесконтактным и занимает меньше времени, в сравнении с оплатой пластиковой банковской картой или наличными. Кроме того, оплата по QR-коду доступна покупателям, которые забыли карту, и тем, чей телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты NFC.

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