Тюменец сломал пальцы обидчику своей матери. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступило сообщение от местного жителя, который пояснил, что его здоровью причинили вред. В кратчайшие сроки стражи правопорядка задержали ранее судимого 39-летнего безработного горожанина и доставили его в отдел.

Потерпевший является соседом мужчины. В день происшествия подозреваемый услышал, как за окном происходит конфликт между его матерью и заявителем. Ближе к вечеру пьяный злоумышленник пришел домой к обидчику разобраться в случившемся.

– Находясь в квартире потерпевшего, фигурант схватил костыль и несколько раз ударил им соседа, сломав тому три фаланги пальцев. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.