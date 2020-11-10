Погода на 10 ноября в Тюмени: мелкий снег усилится к вечеру

В Тюмени мелкий снег усилится к вечеру. Фото - pixabay.com.

Сегодня, 10 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 2 – 3 градуса, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.