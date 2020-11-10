Усовершенствованная схема: мошенники дистанционно украли у ялуторовчанки 120 тысяч рублей

Мошенники дистанционно украли у ялуторовчанки 120 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В ялуторовскую полицию обратилась 55-летняя местная жительница, с банковской карты которой неизвестные похитили более 120 тысяч рублей. Как стало известно следователю, женщине позвонили на мобильный телефон и представились сотрудниками из службы безопасности банка.

Потерпевшей сообщили, что с ее карты пытаются похитить деньги, но не мошенники, а кто-то из банковских работников. Чтобы вычислить злоумышленников, им якобы необходима ее помощь. Женщина согласилась посодействовать, тогда звонившие продиктовали алгоритм действий. В итоге мнимые сотрудники банка получили доступ к личному онлайн-кабинету женщины.

– Введя ее в заблуждение, совместно подключили к телефону заявительницы услугу переадресации звонков и СМС-сообщений. Кроме того, убедили выключить гаджет до утра –якобы, чтоб сотрудники банка не смогли связаться с ней. Наутро, включив телефон, женщина не смогла дозвониться до вчерашних собеседников. Только после этого она позвонила на номер горячей линии банка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.