В Ишиме Камаз с мусором задавил двух женщин. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме с МУП «Спецавтохозяйство» взыщут 400 тысяч рублей компенсации морального вреда местной жительнице за гибель ее матери в ДТП. Трагический инцидент произошел 23 ноября 2018 года.

В этот день водитель предприятия на КамАЗе вывозил строительный мусор на улице Деповской и наехал на двух женщин. Одна из них получила тяжкий вред здоровью, а другая скончалась на месте.

– В сентябре 2020 года дочь погибшей обратилась в Ишимский городской суд с иском к МУП «Спецавтохозяйство» о возмещении морального вреда. В дело вступил представитель Ишимской межрайонной прокуратуры, так как именно он участвует в процессе и дает заключение по делам о возмещении вреда, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с МУП в пользу заявительницы 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.