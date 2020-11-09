Александр Моор поздравил Владимира Якушева с назначением на пост полпреда президента в УрФО

Александр Моор поздравил Владимира Якушева с назначением на пост полпреда в УрФО. Фото со страницы Александра Моора в "ВК".
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил экс-главу Минстроя Владимира Якушева с назначением на пост полномочного представителя президента в УрФО. Глава региона рад возможности нового позитивного сотрудничества.
– Владимир Владимирович, поздравляю Вас с назначением полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Работать с Вами почетно и ответственно. Уверен, Вы продолжите курс на динамичное развитие федерального округа, – отметил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Александр Моор.
Губернатор уверен, что колоссальный управленческий опыт Якушева, а также глубокое знание специфики жизни округа и преимуществ каждого из шести регионов позволят УФО удерживать лидерские позиции в реализации национальных проектов, повысить инвестиционную привлекательность, а также добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отставка Владимира Якушева: глава Минстроя покидает свой пост
Экс-министр назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (подробнее)
Биография Владимира Якушева, нового полпреда президента в Уральском федеральном округе
Владимир Якушев назначен новым полномочным представителем Президента РФ в УрФО (подробнее)