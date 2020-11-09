Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 ноября 2020 года увеличилось на 156 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 156 и составило 14 779 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 64 человека выздоровели (за весь период - 9479), 12 детей (из общего числа заболевших), 26 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 271 человек остается под медицинским наблюдением, 2 140 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 91 пациент с ковидом.

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 256 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 722 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.