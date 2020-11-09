Кардиохирурги спасли почти 200 тюменских малышей с пороком сердца. Фото - Тамара Шаргина.

В тюменской областной клинической больнице № 1 с апреля по октябрь этого года детские кардиохирурги выполнили 193 операции детям с пороком сердца. 43 малышам еще не было и года на момент хирургического вмешательства.

– Особое внимание уделяем недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. В таких случаях болеет не только сердце, но и весь организм. Благодаря командной работе вместе с анестезиологами-реаниматологами нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях, – рассказал заведующий детским отделением кардиохирургии ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков.

Как сообщила пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина, Центр сердца и сосудов областной клинической больницы № 1 занимает лидирующие позиции в масштабе Российской Федерации. Ежегодно в клинике внедряются новые методы хирургического и эндоваскулярного лечения сердца в рамках национального проекта «Здравоохранение» с целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.