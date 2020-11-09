Под Ишимом фура насмерть сбила мужчину. Фото - pixabay.com.

На 577-м километре автодороги «Иртыш», накануне, 8 ноября, в темное время суток произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль MAN сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, предварительно, человек переходил дорогу в неположенном месте. На его одежде были элементы со светоотражателями. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на седьмом километре дороги Тобольск – Нефтехимический комбинат в минувшую субботу, 7 ноября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не справился с управлением и влетел в опору освещения. По информации пресс-службы ГИБДД Тобольска, по предварительным данным, 43-летний водитель не учел скорость движения и дорожные условия. Удар был такой силы, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина погиб на тюменской трассе, врезавшись на авто в столб

Автомобилист не учел скорость движения и дорожные условия (подробнее)