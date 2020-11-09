Мужчина погиб на тюменской трассе, врезавшись на авто в столб.

На седьмом километре дороги Тобольск – Нефтехимический комбинат в минувшую субботу, 7 ноября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, не справился с управлением и влетел в опору освещения.

По информации пресс-службы ГИБДД Тобольска, по предварительным данным, 43-летний водитель не учел скорость движения и дорожные условия. Удар был такой силы, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

– Автолюбитель допустил занос своего транспортного средства и выезд на правую обочину, где наехал на опору уличного освещения, – отметили в ведомстве, передает «МегаТюмень».