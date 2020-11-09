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На молодого тюменца возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными

Ужасные снимки появились в соцсетях в конце октября
Вадим Бегун
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На молодого тюменца возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.

На молодого тюменца возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию доставили семнадцатилетнего парня, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Напомним, что несколько шокирующих фотографий появились в местных сообществах в социальных сетях в конце октября. На снимках были запечатлены убитые животные.

– Стражи правопорядка после поступления информации провели широкий комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. В итоге полицейские установили личность подозреваемого – тюменца 2003 года рождения – и задержали его, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящий момент с молодым человеком работают сотрудники полиции.

Криминал