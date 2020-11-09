В Южном микрорайоне Тюмени появилась уникальная спортплощадка. Фото - МАУ «ТГМЦ».

В Тюмени на территории заброшенного хоккейного корта в Южном микрорайоне открыли уникальную для областной столицы площадку. Дело в том, что здесь можно проводить занятия по пляжному футболу. Она расположена в районе средней общеобразовательной школы № 69, корпус 2, на улице Самарцева, 28.

– Новый спортивный объект будет эксплуатироваться круглогодично. Весной и летом на нем планируется проведение занятий по пляжному футболу и городских спортивных соревнований. Зимой же будут проходить тренировки по хоккею на коньках, а также катание для всех желающих, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Там также отметили, что на первой такого рода спортивной площадке смогут заниматься учащиеся школы № 69 по учебному и внеучебным направлениям, а также горожане – в рамках работы по месту жительства. Уже весной тут планируют провести городскую лигу по пляжному футболу.