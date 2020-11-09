В Тюмени утвердили очередность проведения капремонта домов с износом более 70%. Фото - "Тюмень — наш дом" в ВК.

В Тюмени утвердили очередность проведения капремонта домов с износом более 70%. Отметим, что за пять лет уже отремонтировано более 630 многоквартирников.

Начиная со следующего года ремонт МКД будет проводиться не только по краткосрочному плану региональной программы, но и по подпрограмме региональной программы. Она предусматривает проведение работ в домах со значительным износом и требующих больший объем финансовых вложений. Во всех таких зданиях провели оценку технического состояния, по результатам которой определена очередность проведения их ремонта.

– Перечень многоквартирных домов по очередности проведения капремонта общего имущества сформирован и утвержден постановлением администрации города Тюмени, – заявили в департаменте городского хозяйства.

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы будет проводиться с 2021 года, исходя из объема денег, доведенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства региона на трехлетний период.