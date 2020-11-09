Выставка «Серебряный век Тюмени» расскажет о влиянии мировых событий на жизнь города Фото: pixabay.com

Открытие уличной выставки «Серебряный век Тюмени» состоится завтра, 10 ноября, в 15 часов на площади около Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выставка будет работать до конца 2020 года.

Проект посвящён первому двадцатилетию XX века в городе на «серебряной реке». Именно так она называлась в описании старого тюменского герба. Эпоха перемен в истории России и мира отразилась во всех сферах жизни маленькой Тюмени и оставила большой след в современной Тюмени.

Первую экскурсию по выставке проведет известный тюменский историк и краевед Валерий Чупин. Он расскажет, как повлияли события мировой истории на жизнь Тюмени и ответит на вопросы посетителей. Кроме того, 24 планшета «Серебряного века Тюмени» расскажут об изменениях внешнего облика города в начале XX века и о людях, с которыми эти перемены были связаны.