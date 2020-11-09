Тоболяк хотел купить светильник для аквариума, но остался без денег из-за мошенников Фото: pixabay.com

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого против 42-летнего местного жителя. На днях он обратился в полицию и рассказал, что нашёл на интернет-сайте объявлений информацию о продаже светильника для аквариума. Когда мужчина позвонил по указанному номеру, автор сообщения сказал, что предложение всё ещё актуально, однако необходима предоплата в размере 10 тысяч рублей.

Потерпевший был уверен, что продавец – честный человек и вряд ли бы мошенники стали размещать информацию о продаже какого-то светильника. Он перевёл деньги на указанный счёт, а продавец пообещал выслать покупку. Месяц от «продавца» не было ни слуху ни духу, поэтому тоболяк понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого.

НА ЗАМЕТКУ

Полиция Тюменской области в очередной раз призывает людей к бдительности. Совершайте покупки только в проверенных интернет-магазинах либо, если покупаете товар с рук, передавайте деньги при личной встрече.