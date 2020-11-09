Погода в Тюмени 9 ноября: дождь, снег, гололёд Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 9 ноября, ожидается облачность. Местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 C, днём -1…+4 C.

По народному календарю 9 ноября – канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. Именно поэтому день и называется «Зарок на Параскеву». В этот день принято давать обещания выполнить какую-то работу или нужное дело. За выполнение обета Параскева могла исполнить заветное желание или послать здоровье близким.

Подробный прогноз погоды на 9 ноября смотрите в инфографике МЧС.